Глава администрации Орла осваивает новую работу

Александр Муромский возглавил осеннюю призывную кампанию на территории областного центра. Это произошло впервые (в связи с изменениями в федеральном законодательстве).

Также начал работу объединённый военный комиссариат Орла, ранее разделённый на два военкомата — Заводского и Советского района и Северного и Железнодорожного района.

Осенний призыв стартовал сегодня 1 октября. В Орле призыву подлежат 1556 человек. Этой осенью на срочную службу в армию должны отправить 168 из них. 220 призывников уклоняются от своего долга.