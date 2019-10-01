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Орел01.10.2019 Вторник 14:07
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Глава администрации Орла осваивает новую работу

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01.10.2019

Александр Муромский возглавил осеннюю призывную кампанию на территории областного центра. Это произошло впервые (в связи с изменениями в федеральном законодательстве).

Также начал работу объединённый военный комиссариат Орла, ранее разделённый на два военкомата — Заводского и Советского района и Северного и Железнодорожного района.

Осенний призыв стартовал сегодня 1 октября. В Орле призыву подлежат 1556 человек. Этой осенью на срочную службу в армию должны отправить 168 из них. 220 призывников уклоняются от своего долга.

Теги:глава администрации ОрлаАлександр Муромский

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