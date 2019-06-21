Гипермаркет стройматериалов площадью 13250 «квадратов» построят в Орле
21.06.2019
Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал соответствующее соглашение. Оно заключено между правительством региона, ООО «Леруа Мерлен Восток» (инициатор проекта) и ООО «ПромСпецСтрой» (инвестор проекта).
Правительство Орловщины представит для строительства земельный участок, а также окажет информационную и консультативную поддержку.
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