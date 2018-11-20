Гимнаст из Орла завоевал медаль в Белгороде на соревнованиях памяти лётчика Александра Горовца

Бронзовая медаль досталась нашему земляку — восьмилетнему Илье Сауткину. Он выступал по программе первого юношеского разряда. Об этом сообщает «Орёлспорт».

Всего в турнире участвовали примерно 140 человек. Кроме орловцев, среди них были представители Белгородской, Курской и Тульской.