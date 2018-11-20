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Орел20.11.2018 Вторник 11:54
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Гимнаст из Орла завоевал медаль в Белгороде на соревнованиях памяти лётчика Александра Горовца

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20.11.2018

Бронзовая медаль досталась нашему земляку — восьмилетнему Илье Сауткину. Он выступал по программе первого юношеского разряда. Об этом сообщает «Орёлспорт».

Всего в турнире участвовали примерно 140 человек. Кроме орловцев, среди них были представители Белгородской, Курской и Тульской.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьспортгимнастика

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