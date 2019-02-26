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  3. ГИБДД сообщило о местах установки приборов фотофиксации нарушений ПДД в Орловской области на 26 февраля

ГИБДД сообщило о местах установки приборов фотофиксации нарушений ПДД в Орловской области на 26 февраля

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26.02.2019

Сегодня приборы фотофиксации «Крис» установлены:

на 312, 325, 331, 341, 346, 350, 372, 374, 388, 398,410, 430, 438, 445 километрах автодороги М-2 «Крым»;

— на 7, 8, 26, 29, 33, 44 километрах автодороги «Орёл-Тамбов»;

— на 9, 13, 31, 35, 37, 46 километрах автодороги «Орёл-Брянск»;

— на 3 километре Северного подъезда к городу Орлу от автодороги М-2 «Крым»;

— на 173 километре автодороги «Калуга-Орёл»;

— на 2 километре автодороги «Орёл-Гать-Лаврово-Редькино-Паньково»;

— в Орле на улицах Городской, Паровозной и Раздольной и на Московском шоссе.

Теги:ОрёлОрловская область

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