ГИБДД сообщила о расположении камер фотофиксации в Орловской области на 20 ноября
20.11.2018
Сегодня в Орловской области приборы фотофиксации «КРИС» установлены: на 331, 345, 372, 410, 438, 430 и 350 километрах автодороги «Крым», на 21, 29 и 44 километрах автодороги «Орёл-Тамбов», на 37 и 52 километрах автодороги «Орёл-Брянск», на 3 километре подъезда к г. Орлу от автодороги «Крым» и в Орле на Половецкой улице.
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