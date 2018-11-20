ГИБДД сообщила о расположении камер фотофиксации в Орловской области на 20 ноября

Сегодня в Орловской области приборы фотофиксации «КРИС» установлены: на 331, 345, 372, 410, 438, 430 и 350 километрах автодороги «Крым», на 21, 29 и 44 километрах автодороги «Орёл-Тамбов», на 37 и 52 километрах автодороги «Орёл-Брянск», на 3 километре подъезда к г. Орлу от автодороги «Крым» и в Орле на Половецкой улице.