Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.02.2019 Среда 23:19
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП с погибшим на трассе «Орёл-Тамбов»

ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП с погибшим на трассе «Орёл-Тамбов»

Версия для печати

13.02.2019

Авария произошла 26 сентября 2018 года в 00:15 на 22 километре трассы. Здесь столкнулись грузовик MAN с прицепом и седан «Шкода-Рапид». Грузовик двигался со стороны Орла, седан — в противоположном направлении от деревни Васильевка.

В результате ДТП водитель «Шкоды» погиб на месте.

Свидетелей аварии просят связаться с дорожной инспекцией по телефонам 8 (48645) 2-16-65 или 02.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52843

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.02.2019

Жители Орловской области оценили уровень коррупции в регионе

13.02.2019

Завтра гостем телеканала «Первый областной» станет глава регионального оператора по обращению с ТКО

13.02.2019

В этом году в Орловской области проведут кадастровую оценку недвижимости и земли

13.02.2019

В Орловской области выберут «Детский сад года»

1
13.02.2019

В Орле водителя маршрутки оштрафовали на 100 тысяч рублей

$ USD65.6783(-0.04)14.02
€ EUR74.3872(+0.24)14.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online