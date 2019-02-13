ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП с погибшим на трассе «Орёл-Тамбов»
13.02.2019
Авария произошла 26 сентября 2018 года в 00:15 на 22 километре трассы. Здесь столкнулись грузовик MAN с прицепом и седан «Шкода-Рапид». Грузовик двигался со стороны Орла, седан — в противоположном направлении от деревни Васильевка.
В результате ДТП водитель «Шкоды» погиб на месте.
Свидетелей аварии просят связаться с дорожной инспекцией по телефонам
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