ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП с погибшим на трассе «Орёл-Тамбов»

Авария произошла 26 сентября 2018 года в 00:15 на 22 километре трассы. Здесь столкнулись грузовик MAN с прицепом и седан «Шкода-Рапид». Грузовик двигался со стороны Орла, седан — в противоположном направлении от деревни Васильевка.

В результате ДТП водитель «Шкоды» погиб на месте.