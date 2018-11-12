ГИБДД рассказала об установке приборов фотофиксации на сегодняшнее число

Сегодня приборы размещены на 312, 322, 325, 332, 345, 350, 372, 374, 378, 398, 410, 430, 438 километрах автодороги М-2 «Крым», на 21, 33, 44, 64, 67 километрах автодороги «Орёл — Тамбов», на 8, 9, 31, 41 километрах автодороги «Орёл — Брянск», на 3 километе подъезда к Орлу от автодороги М-2 «Крым», на 4 километре Южного подъезда ко Мценску, на 16 километре автодороги «Залегощь — Верховье — Хомутово — Красная Заря», а также в Орле на улицах Раздольной, 1-й Курской, Паровозной, Городской и на Московском шоссе.

Такую информацию сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.