ГИБДД провело рейд по маршруткам Орла в вечерний «час пик»

Рейд прошёл 13 марта около 18 часов. Основной целью было выявить переполненные маршрутки. Как сообщают «Истоки», недостатка в таких автобусах не было как на внутригородских, так и на «трёхзначных» межмуниципальных маршрутах.

Водителям перегруженных автобусов выписывали штрафы по 500 рублей. Если виновный гражданин оплачивает такой штраф в течение первых двух недель, размер взыскания снижается вдвое — до 250 рублей.

Пассажиров из перегруженных маршруток не высаживали.