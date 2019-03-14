ГИБДД провело рейд по маршруткам Орла в вечерний «час пик»
14.03.2019
Рейд прошёл 13 марта около 18 часов. Основной целью было выявить переполненные маршрутки. Как сообщают «Истоки», недостатка в таких автобусах не было как на внутригородских, так и на «трёхзначных» межмуниципальных маршрутах.
Водителям перегруженных автобусов выписывали штрафы по 500 рублей. Если виновный гражданин оплачивает такой штраф в течение первых двух недель, размер взыскания снижается вдвое — до 250 рублей.
Пассажиров из перегруженных маршруток не высаживали.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53427
Другие новости раздела
14.03.2019
В «Орёлстате» трое сотрудников получили выговор из-за неправильно составленных деклараций о доходах
$ USD65.589(-0.18)14.03
€ EUR74.0237(-0.04)14.03
Наш опрос
Лучшая рок-группа из Орловской области?