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ГИБДД оштрафовало орловчан на сотни миллионов

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14.10.2019

С января по сентябрь центр автоматизированной фиксации Управления ГИБДД вынес примерно 320 тысяч постановлений о штрафах за нарушения ПДД на общую сумму около 216 миллионов рублей (с учётом скидки в 50% за оперативную оплату штрафа). Такую информацию сообщил глава Управления Александр Коршунов.

Главный дорожный инспектор Орловской области уточнил, что основная часть постановлений (около 280 тысяч) связана с превышением допустимой скорости.

Также Коршунов отметил, что число постановлений о штрафах за нарушения ПДД, вынесенных в связи с выездом на полосу встречного движения, выросло на 92%.

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