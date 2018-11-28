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Орел28.11.2018 Среда 13:31
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ГИБДД Орловской области рассказали об итогах «детского» рейда

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28.11.2018

В течение первых дней этой недели дорожные инспекторы региона выявляли нарушения при перевозке детей в автомобилях.

Причиной для проведения рейда стал рост ДТП с участием несовершеннолетних. С января по октябрь только в Орле произошло 36 таких аварий. 37 детей получили травмы.

Как оказалось, орловцы достаточно ответственно относятся к перевозке детей-пассажиров. Лишь несколько водителей пренебрегли соответствующими нормами ПДД, за что понесли административную ответственность.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПдети

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