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ГИБДД может перекрыть «Дружбу»

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08.10.2019

Дорожная инспекция может поставить вопрос о полном закрытии движения по мосту в случае неблагоприятных погодных условий. Об этом заявил глава Управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов.

Однако главный инспектор отметил, что пока что предпосылки к закрытию «Дружбы» отсутствуют, и, в целом, ситуация на данном объекте находится в рамках правового поля.

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