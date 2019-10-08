ГИБДД может перекрыть «Дружбу»

Дорожная инспекция может поставить вопрос о полном закрытии движения по мосту в случае неблагоприятных погодных условий. Об этом заявил глава Управления ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов.

Однако главный инспектор отметил, что пока что предпосылки к закрытию «Дружбы» отсутствуют, и, в целом, ситуация на данном объекте находится в рамках правового поля.