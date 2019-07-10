ГИБДД ищет свидетелей инцидента в орловской маршрутке

Происшествие случилось 1 июля около 11 часов в Орле на Брестской улице у дома № 6 в автобусе ПАЗ, который следовал по маршруту № 11 «Выгонка — Весёлая слобода».

30-летний водитель автобуса начал перестраиваться в левую сторону. В этот момент его ровесница-пассажирка упала в салоне маршрутки.

Женщина получила травмы. «Скорая помощь» доставила пострадавшую в больницу Семашко.