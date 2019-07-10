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Орел10.07.2019 Среда 12:54
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ГИБДД ищет свидетелей инцидента в орловской маршрутке

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10.07.2019

Происшествие случилось 1 июля около 11 часов в Орле на Брестской улице у дома № 6 в автобусе ПАЗ, который следовал по маршруту № 11 «Выгонка — Весёлая слобода».

30-летний водитель автобуса начал перестраиваться в левую сторону. В этот момент его ровесница-пассажирка упала в салоне маршрутки.

Женщина получила травмы. «Скорая помощь» доставила пострадавшую в больницу Семашко.

Управление ГИБДД по Орловской области просит всех, кто располагает информацией об этом случае, звонить по телефонам 8 (4862) 72-90-00 или 8 (4862) 72-90-92.

Теги:ОрёлОрловская область

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