ГИБДД ищет свидетелей инцидента в орловской маршрутке
10.07.2019
Происшествие случилось 1 июля около 11 часов в Орле на Брестской улице у дома № 6 в автобусе ПАЗ, который следовал по маршруту № 11 «Выгонка — Весёлая слобода».
30-летний водитель автобуса начал перестраиваться в левую сторону. В этот момент его ровесница-пассажирка упала в салоне маршрутки.
Женщина получила травмы. «Скорая помощь» доставила пострадавшую в больницу Семашко.
Управление ГИБДД по Орловской области просит всех, кто располагает информацией об этом случае, звонить по телефонам
Короткая ссылка obl1.ru/~/55892
Другие новости раздела
10.07.2019
В Орловской области отменили 31 постановление об отказе в возбуждении «несовершеннолетних» уголовных дел
$ USD63.766(-0.1)10.07
€ EUR71.4626(-0.24)10.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?