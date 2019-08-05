Герои СССР и России приехали в Орёл на бокс
05.08.2019
Представительная делегация посетила город, чтобы принять участие в открытии боксёрского турнира, приуроченного к очередной годовщине освобождения Орла от фашистов.
Также в рамках визита состоялась встреча с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.
В число гостей вошли: генеральный инспектор Минобороны РФ и глава Совета Общероссийской организации ветеранов вооружённых сил РФ Виктор Ермаков, герой СССР Александр Солуянов, герой России и четырёхкратный кавалер Ордена Мужества Андрей Богатов и другие лица.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из Орловской области, Подмосковья, Брянской, Курской, Воронежской и Тверской областей.
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