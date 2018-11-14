Геннадий Зюганов назвал музей писателей-орловцев «чудным», а дорогу в Спасское-Лутовиново «прекрасной»
14.11.2018
Такие оценки прозвучали в интервью политика телеканалу «Красная Линия».
Лидер российских коммунистов заявил это, говоря о событиях, связанных с 200-летием со дня рождения Тургенева.
В целом, Геннадий Зюганов оценил торжества в честь юбилея писателя, прошедшие на Орловщине, как «прекрасное мероприятие», отметив, что губернатор Андрей Клычков хорошо справился со своей задачей.
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