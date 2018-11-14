Геннадий Зюганов назвал музей писателей-орловцев «чудным», а дорогу в Спасское-Лутовиново «прекрасной»

Такие оценки прозвучали в интервью политика телеканалу «Красная Линия».

Лидер российских коммунистов заявил это, говоря о событиях, связанных с 200-летием со дня рождения Тургенева.

В целом, Геннадий Зюганов оценил торжества в честь юбилея писателя, прошедшие на Орловщине, как «прекрасное мероприятие», отметив, что губернатор Андрей Клычков хорошо справился со своей задачей.