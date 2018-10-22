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  3. Геннадий Зюганов наградил губернатора Орловской области Андрея Клычкова орденом Столетия ВЛКСМ

Геннадий Зюганов наградил губернатора Орловской области Андрея Клычкова орденом Столетия ВЛКСМ

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22.10.2018

Вековой юбилей комсомольской организации будет отмечаться 29-го октября, ровно через неделю.

Также Зюганов отметил успехи орловской пионерской организации «Орлята». В этом году ей исполнилось 25 лет.

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