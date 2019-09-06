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Орел06.09.2019 Пятница 17:13
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Геннадий Онищенко дал оценку орловскому потребсоюзу

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06.09.2019

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке и бывший глава федерального Роспотребнадзора находится с официальным визитом в Орловской области. Геннадий Онищенко приехал на Орловщину, чтобы проверить готовность предприятий региона к конкурсу «Кубок качества Центросоюза».

Онищенко встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Гость отметил, что Орловский Облпотребсоюз занимает лидирующие позиции в стране. По итогам минувшего года по показателям эффективности он стал вторым в ЦФО и шестым по России.

Также Геннадий Онищенко прочёл лекцию для студентов ОГУ имени Тургенева и посетил Малоархангельское райпо, где ознакомился с хлебопекарным производством Орловского облпотребсоюза.

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей КлычковГеннадий Онищенко

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