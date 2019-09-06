Геннадий Онищенко дал оценку орловскому потребсоюзу

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке и бывший глава федерального Роспотребнадзора находится с официальным визитом в Орловской области. Геннадий Онищенко приехал на Орловщину, чтобы проверить готовность предприятий региона к конкурсу «Кубок качества Центросоюза».

Онищенко встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Гость отметил, что Орловский Облпотребсоюз занимает лидирующие позиции в стране. По итогам минувшего года по показателям эффективности он стал вторым в ЦФО и шестым по России.

Также Геннадий Онищенко прочёл лекцию для студентов ОГУ имени Тургенева и посетил Малоархангельское райпо, где ознакомился с хлебопекарным производством Орловского облпотребсоюза.