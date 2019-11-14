Генеральный директор ОАО «Мценский литейный завод» Игорь Сычкин: «Орловская промышленность готова к участию в федеральных программах»

«Одной из ключевых тем Инвестиционного послания Губернатора на 2020 является развитие промышленного комплекса региона, − отметил Игорь Сычкин. — Необходимым условием развития орловской промышленности остается участие в федеральных программах. Важно, что сегодня федеральные программы стали более адресными, у региона все больше возможностей в них участвовать».

Руководитель мценского завода подчеркнул, что ОАО «МЛЗ» готово к максимальному вовлечению в этот процесс. В настоящее время предприятие — активный участник ряда программ.

С 2020 года в Орловской области начнется реализация национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». ОАО «Мценский литейный завод» в числе других предприятий привлечен к участию в мероприятиях нацпроекта.

Напомним, в Инвестпослании глава региона заявил, что по результатам работы за январь-сентябрь 2019 индекс промышленного производства в Орловской области составил 102,4%, в том числе по обрабатывающим производствам — 103,1%. Отгружено товаров собственного производства на 99,2 млрд рублей или 110,3% к уровню января-сентября 2018 года. Отгрузка обрабатывающих отраслей показала рост — 110,8% и составила 86,3 млрд рублей. Опережающими темпами растет производство резиновых и пластмассовых изделий — в 1,7 раза, текстильных изделий — в 1,4 раза, напитков — 124%, автотранспортных средств − более 113,1%, неметаллической минеральной продукции — и лекарственных средств и материалов — по 112%. По темпам роста объема отгрузки Орловская область занимает 6-е место в ЦФО и 31-е место в Российской Федерации.

Индекс промышленного производства, по оценке, в 2019 году составит 101,8%. Объем отгруженных товаров собственного производства достигнет 142 млрд рублей, превысив на 6,1% показатель прошлого года.