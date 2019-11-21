Гендиректора «Грунтореза» оштрафуют на 20 тысяч рублей

Глава ООО привлечён к административной ответственности за то, что, трудостроив экс-госслужащего (бывшего сотрудника Управления Федерального казначейства), не сообщил об этом на предыдущее место его работы в положенный срок (10 дней).

Решение о штрафе вынес суд по инициативе прокуратуры.