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  3. Гендиректора «Грунтореза» оштрафуют на 20 тысяч рублей

Гендиректора «Грунтореза» оштрафуют на 20 тысяч рублей

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21.11.2019

Глава ООО привлечён к административной ответственности за то, что, трудостроив экс-госслужащего (бывшего сотрудника Управления Федерального казначейства), не сообщил об этом на предыдущее место его работы в положенный срок (10 дней).

Решение о штрафе вынес суд по инициативе прокуратуры.

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