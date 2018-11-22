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Гендиректор орловской хлебной базы, где произошло «беспрецедентное» хищение зерна, останется на свободе

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22.11.2018

Железнодорожный районный суд Орла отказал в аресте руководителя АО «Хлебная база № 36», а также руководителя по развитию ЗАО «Орловский Мелькомбинат».

Как решил судья, в материалах следствия отсутствовали конкретные сведения, которые могли бы указывать на реальную причастность этих людей к преступлению.

Ранее «Объединённая зерновая компания» совместно с представителями прокуратуры и полиции установила, что с «Орловской хлебной базы № 36» из государственного интервенционного фонда исчезли более 19 тысяч тонн зерна на общую сумму более 202 миллионов рублей. Это хищение в ОЗК назвали «беспрецедентным». По данному факту возбудили уголовное дело.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьзернохищение

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