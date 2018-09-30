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Гендиректор ООО "Орловский торт" предстанет перед судом по обвинению в убийстве

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28.09.2018

Директор ООО «Орловский торт» Владимир Мухин предстанет перед судом по обвинению в том, что из личной неприязни с разницей в полтора года застрелил бывшего замруководителя департамента Москвы и бывшего члена совета директоров ОАО «Орелстрой».

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в убийстве бывшего заместителя руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрея Уварова и бывшего члена совета директоров ОАО „Орелстрой“ Владимира Соболева», — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Орловской области.

По данным следствия, Уваров был убит из огнестрельного оружия 3 мая 2013 года в подъезде дома на улице Новикова в Орле. Соболева застрелили в автомобиле вблизи собственного дома в Орле 24 сентября 2014 года. Через несколько лет подозреваемый в совершении данных преступлений был задержан.

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