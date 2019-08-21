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«Газпром» опубликовал график подключения газа в Заводском районе Орла

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21.08.2019

АО «Газпром газораспределение Орёл» планирует полностью возобновить газоснабжение абонентов 22 августа.

С 17 августа «голубого топлива» в районе лишены 964 абонента (то есть 964 квартиры) в 24 домах. Причиной стало внеплановое отключение газа. А причиной отключения — вода, попавшая в газопровод.

Сообщается, что 20 августа с 18 до 23 часов возобновилось газоснабжение домов по адресам: Черкасская, 36, 38, 45, Левый берег реки Оки, 29, Розы Люксембург, 49, Гагарина, 35,1-я Посадская, 50. 21 августа в то же время газ вернётся в дома по адресам: Левый берег реки Оки, 38, 51, переулок Воскресенский, 7, 13а, 14а, 16а, площадь Карла Маркса, 1/3, 5/7, 5/9, 1-я Посадская, 41, 44, Розы Люксембург, 51.

22 числа возобновится газоснабжение зданий на Черкасской 43 и 51 и на Левый берег реки Оки, 27, 44 и 50.

Компания напоминает, что во время пуска газа жильцы должны находиться в своих квартирах, чтобы, в случае необходимости, обеспечить сотрудникам АО доступ в помещения.

Теги:ОрёлОрловская областьгазгазоснабжениеГазпромЧП

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