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Орел20.08.2019 Вторник 12:33
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Газоснабжение Заводского района Орла скоро возобновится

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20.08.2019

Ориентировочно это произойдёт в четверг 22 августа. Пробный пуск запланирован на сегодняшний день на период после 18 часов.

Такую информацию сообщил представитель компании «Газпром» на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии.

Начиная с 17 августа «голубого топлива» в районе лишены 964 абонента (то есть 964 квартиры) в 24 домах. Причиной стало внеплановое отключение газа. А причиной отключения — вода, попавшая в газопровод.

Проблему выявили после жалоб абонентов на низкое давление газа в сети. Специалисты предполагают, что к такой ситуации привело несанкционированное подключение к газовой сети.

Теги:ОрёлОрловская областьгазЧПГазпромгазоснабжениеЖКХкоммунальные услуги

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