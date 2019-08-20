Газоснабжение Заводского района Орла скоро возобновится
20.08.2019
Ориентировочно это произойдёт в четверг 22 августа. Пробный пуск запланирован на сегодняшний день на период после 18 часов.
Такую информацию сообщил представитель компании «Газпром» на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии.
Начиная с 17 августа «голубого топлива» в районе лишены 964 абонента (то есть 964 квартиры) в 24 домах. Причиной стало внеплановое отключение газа. А причиной отключения — вода, попавшая в газопровод.
Проблему выявили после жалоб абонентов на низкое давление газа в сети. Специалисты предполагают, что к такой ситуации привело несанкционированное подключение к газовой сети.
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