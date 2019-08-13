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Орел13.08.2019 Вторник 16:31
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  3. Газораспределительная станция «Орёл-1» увеличит пропускную способность в три раза

Газораспределительная станция «Орёл-1» увеличит пропускную способность в три раза

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13.08.2019

Это позволит расширить существующие производства «Керама Марацци», «Сыробогатов», «ПМК-2», «Орметиз», подключить новых потребителей (Leroy Merlin, «Европост», «ОрёлЭнергоМаш»), а также обеспечить «голубым топливом» около 4 тысяч квартир в домах, построенных «Орёлстроем», «Стройкомплектом-2000», «Управлением капитального строительства Орла» и «Унистоем».

Увеличение пропускной способности — конечная цель реконструкции станции. Работы будет проводиться в рамках пилотного проекта «Газпрома».

Как пояснил Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, станция строилась ещё в конце 1950-х годов. Её нынешнее состояние не позволяет подключать новых потребителей (даже индивидуальные жилые дома) и расширять существующие производства. Это, в свою очередь, искуственно сдерживает дальнейшее развитие инфраструктуры Железнодорожного и Северного районов Орла.

Согласно проекту, станцию вынесут из застроенной и густонаселённой части Орла, что повысит коэффициент безопасности объекта.

В роли инвестора выступает ООО «Строительно-Промышленная группа». Непосредственным выполнением работ займётся ООО «Институт прикладных исследований газовой промышленности».

Теги:ОрёлОрловская область

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