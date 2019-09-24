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«Гастролёра-сквернослова» задержали в Орле

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24.09.2019

В Орле сотрудники вневедомственной охраны задержали двух мужчин, предположительно, нарушавших общественный порядок.

Орловчанин и его друг, приехавший в город из соседнего региона, распивали на улице спиртные напитки. Кроме того, гость громко выкрикивал нецензурные выражения, адресуя их окружающим людям.

После задержания выяснилось, что ранее «сквернослова» не раз привлекали к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Теги:Орловская областьУправление Росгвардии

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