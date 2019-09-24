«Гастролёра-сквернослова» задержали в Орле
24.09.2019
В Орле сотрудники вневедомственной охраны задержали двух мужчин, предположительно, нарушавших общественный порядок.
Орловчанин и его друг, приехавший в город из соседнего региона, распивали на улице спиртные напитки. Кроме того, гость громко выкрикивал нецензурные выражения, адресуя их окружающим людям.
После задержания выяснилось, что ранее «сквернослова» не раз привлекали к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Орловской области.
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