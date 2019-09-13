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Орел13.09.2019 Пятница 12:36
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Орловская гадалка примет клиентов прямо на площади Ленина

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13.09.2019

14 сентября в Орле на площади Ленина пройдёт фестиваль национальных культур. Масштабное мероприятие под названием «Орёл многонациональный» стартует в 10 и завершится в 20 часов.

В фестивале примут участие представители различных этнических групп, проживающих в областном центре. Будут организованы 12 национальных подворий. На них посетители попробуют разнообразные блюда, популярные среди данных народов, а также ознакомятся с их музыкой и танцами. Кроме того, на подворье, посвящённом цыганской культуре, желающие получат возможность пообщаться с гадалкой и узнать своё будущее.

Также в рамках фестиваля состоится акция «хоровод мира» (в 12:30) и большой концерт национальной музыки (в 17:00).

Организатором фестиваля является Орловское региональное отделение Ассамблеи народов России.

Теги:национальная кухнянациональная культурадружба народовцыганский народ

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57191

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