Орловская гадалка примет клиентов прямо на площади Ленина

14 сентября в Орле на площади Ленина пройдёт фестиваль национальных культур. Масштабное мероприятие под названием «Орёл многонациональный» стартует в 10 и завершится в 20 часов.

В фестивале примут участие представители различных этнических групп, проживающих в областном центре. Будут организованы 12 национальных подворий. На них посетители попробуют разнообразные блюда, популярные среди данных народов, а также ознакомятся с их музыкой и танцами. Кроме того, на подворье, посвящённом цыганской культуре, желающие получат возможность пообщаться с гадалкой и узнать своё будущее.

Также в рамках фестиваля состоится акция «хоровод мира» (в 12:30) и большой концерт национальной музыки (в 17:00).

Организатором фестиваля является Орловское региональное отделение Ассамблеи народов России.