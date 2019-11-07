Футбольный ОрёлГУ набирает первые очки
07.11.2019
В рамках чемпионата премьер-группы национальной футбольной студенческой лиги ОрёлГУ провёл первый матч. У себя дома команда обыграла ДГТУ из Ростова-на-Дону 5-2. 4-мя голами отметился Максим Серёгин, Тремя результативными пасами Артём Лукша. Таким образом, Орёл набрал первые очки. Сегодня предстоит игра с КБГУ из Нальчика. Она пройдёт на запасном поле стадиона Центральный. Начало в 13 часов. Вход свободный.
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