Футбольный ОрёлГУ набирает первые очки

В рамках чемпионата премьер-группы национальной футбольной студенческой лиги ОрёлГУ провёл первый матч. У себя дома команда обыграла ДГТУ из Ростова-на-Дону 5-2. 4-мя голами отметился Максим Серёгин, Тремя результативными пасами Артём Лукша. Таким образом, Орёл набрал первые очки. Сегодня предстоит игра с КБГУ из Нальчика. Она пройдёт на запасном поле стадиона Центральный. Начало в 13 часов. Вход свободный.