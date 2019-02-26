Футбольный Клуб «Орёл» одержал первую в этом году победу
26.02.2019
Наша команда победила молодёжный состав тульского «Авангарда» в товарищеском матче. Игра проходила в Орле и завершилась со счётом 5:1.
Как сообщает «Орёлспорт», в первом тайме орловчане забили 3 гола (в том числе один (первый) — с пенальти) и пропустили 1. После перерыва в ворота туляков залетели ещё два мяча.
Победа стала первой в серии контрольных матчей, запланированных перед новым сезоном Первенства Третьего дивизиона и возобновлением Чемпионата.
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