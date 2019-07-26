Футбольное поле в Орле оборудуют искусственным покрытием шестого поколения

В Орле на стадионе имени Ленина продолжается строительство нового футбольного поля. Об этом сообщает пресс-служба Орловского областного Совета народных депутатов.

Поле планируется оборудовать искусственным многослойным покрытием шестого поколения. Оно отвечает всем современным стандатам.

Строительство ведётся в рамках национального проекта «Демография». Объект должны сдать до начала нового учебного года.

Основные расходы (40 миллионов рублей) взял на себя федеральный бюджет.