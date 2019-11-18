Футболистки «ОрелГУ» набрали шесть очков в выездном туре Чемпионата России по мини-футболу
18.11.2019
Две победы подряд орловчанки одержали в Санкт-Петербурге над «Спартаком». Первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу орловских футболисток. Благодаря успешному выезду в Санкт-Петербург орловчанки поднялись на третье место в турнирной таблице. Следующие игры наши футболистки проведут 22 и 23 ноября в Нижнем Новгороде. Соперником станет местная «Норманочка», передаёт Орловское информбюро.
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