Футболист из Марокко хочет выступать за ФК «Орёл»

О желании играть за орловскую команду заявил 20-летний Мухаммед Эль-Аззузи. Как сообщают «Орловские новости», претенденту 20 лет. Он не является гражданином России, но живёт в Орле. Сюда он приехал, чтобы получить высшее образование.

Мухаммед Эль-Аззузи рассказал, что занимался профессиональным футболом до достижения 18-летнего возраста и выступал за молодёжную футбольную национальную команду Марокко в играх на Кубке Африки.

Между тем, согласно существующему регламенту, участие иностранных футболистов в Первенстве и Кубке России по футболу среди команд третьего дивизиона (где играет ФК «Орёл») не допускается.