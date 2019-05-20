Футболист из Марокко хочет выступать за ФК «Орёл»
20.05.2019
О желании играть за орловскую команду заявил 20-летний Мухаммед Эль-Аззузи. Как сообщают «Орловские новости», претенденту 20 лет. Он не является гражданином России, но живёт в Орле. Сюда он приехал, чтобы получить высшее образование.
Мухаммед Эль-Аззузи рассказал, что занимался профессиональным футболом до достижения 18-летнего возраста и выступал за молодёжную футбольную национальную команду Марокко в играх на Кубке Африки.
Между тем, согласно существующему регламенту, участие иностранных футболистов в Первенстве и Кубке России по футболу среди команд третьего дивизиона (где играет ФК «Орёл») не допускается.
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