Фура загорелась в Орле этой ночью

Пожар произошёл на Итальянской улице 25 июня примерно в 2 часа 30 минут. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

В ликвидации последствий ЧП участвовали пожарные Специальной пожарно-спасательной части и Пожарно-спасательной части № 3.

Обошлось без погибших и пострадавших. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются, ведётся дознание.