Фура загорелась в Орле этой ночью
25.06.2019
Пожар произошёл на Итальянской улице 25 июня примерно в 2 часа 30 минут. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
В ликвидации последствий ЧП участвовали пожарные Специальной пожарно-спасательной части и Пожарно-спасательной части № 3.
Обошлось без погибших и пострадавших. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются, ведётся дознание.
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