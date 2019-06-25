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Орел25.06.2019 Вторник 18:04
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Фура загорелась в Орле этой ночью

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25.06.2019

Пожар произошёл на Итальянской улице 25 июня примерно в 2 часа 30 минут. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

В ликвидации последствий ЧП участвовали пожарные Специальной пожарно-спасательной части и Пожарно-спасательной части № 3.

Обошлось без погибших и пострадавших. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются, ведётся дознание.

Теги:ОрёлОрловская область

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