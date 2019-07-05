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ФСБ помешало орловчанину «воровать интернет»

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05.07.2019

Жителя Урицкого района оштрафовали на 50 тысяч рублей. Орловчанин, используя специальное программное обеспечение, подключался к роутерам и модемам, которые предоставляли услуги связи «Ростелекома». В это время сами абоненты лишались доступа во всемирную сеть.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники Управлений ФСБ и МВД по Орловской области и служба безопасности «Ростелекома». Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

Теги:ОрёлОрловская область

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