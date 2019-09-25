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  3. ФСБ изъяла на Орловщине 500 расфасованных разовых доз героина

ФСБ изъяла на Орловщине 500 расфасованных разовых доз героина

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25.09.2019

Общий вес изъятого наркотика составил 900 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Задержаны и предполагаемые владельцы запрещённого вещества — двое граждан одной из стран Центральной Азии, которые, как подозревает следствие, приехали в Орёл специально для сбыта этой партии методом «закладок». Сейчас они находятся под стражей.

Возбуждено уголовное дело.

Теги:Орловская областьУправление ФСБФСБборьба с незаконным оборотом наркотиков

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