ФСБ изъяла на Орловщине 500 расфасованных разовых доз героина

Общий вес изъятого наркотика составил 900 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

Задержаны и предполагаемые владельцы запрещённого вещества — двое граждан одной из стран Центральной Азии, которые, как подозревает следствие, приехали в Орёл специально для сбыта этой партии методом «закладок». Сейчас они находятся под стражей.

Возбуждено уголовное дело.