«Фронтовики» обучили орловчан ходить по-европейски

ОНФ провёл для орловских пенсионеров обучающий семинар по скандинавской ходьбе. Он состоял из теоретической и практической частей.

В мероприятии участвовали медицинские работники.

В региональном штабе «Народного фронта» отметили, что скандинавская ходьба (передвижение по определённой методике с помощью специальных палок) приобрела большую популярность среди жителей Орла.