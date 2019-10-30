«Фронтовики» обучили орловчан ходить по-европейски
30.10.2019
ОНФ провёл для орловских пенсионеров обучающий семинар по скандинавской ходьбе. Он состоял из теоретической и практической частей.
В мероприятии участвовали медицинские работники.
В региональном штабе «Народного фронта» отметили, что скандинавская ходьба (передвижение по определённой методике с помощью специальных палок) приобрела большую популярность среди жителей Орла.
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