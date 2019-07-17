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«Француз» сбил женщину в центре Орла

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17.07.2019

ДТП случилось 16 июля в 15:25 рядом с торговым центром «Малиновая вода». Водитель Сitroen C5, двигаясь задним ходом, сбил 32-летнюю женщину-пешехода. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Пешеход получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу Семашко, оказали ей медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Теги:ОрёлОрловская область

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