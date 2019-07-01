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Орел01.07.2019 Понедельник 12:16
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Фотовыставка сразу нескольких авторов открылась в Орловском краеведческом музее

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01.07.2019

Экспозиция «Натюрморт» знакомит с творчеством Людмилы Домарацкой, Елены Мустафиной, Татьяны Озериной и Леонида Тучнина. Все эти фотохудожники являются активными участниками Орловского фотографического общества и многих областных, российских и международных выставок. Их работы хранятся в музейных фондах.

Посмотреть экспозицию можно до 28 июля по адресу Орёл, улица Гостиная, дом 2, третий этаж.

Теги:ОрёлОрловская область

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