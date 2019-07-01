Фотовыставка сразу нескольких авторов открылась в Орловском краеведческом музее
01.07.2019
Экспозиция «Натюрморт» знакомит с творчеством Людмилы Домарацкой, Елены Мустафиной, Татьяны Озериной и Леонида Тучнина. Все эти фотохудожники являются активными участниками Орловского фотографического общества и многих областных, российских и международных выставок. Их работы хранятся в музейных фондах.
Посмотреть экспозицию можно до 28 июля по адресу Орёл, улица Гостиная, дом 2, третий этаж.
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