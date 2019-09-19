«Формирование комфортной городской среды» в Орле закончилось уголовными делами

В нашем регионе возбуждено 6 уголовных дел по фактам незаконного расходования бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщает прокуратура Орловской области.

По данным ведомства, случаи, когда УКХ оплачивало работы, выполненные некачественно, выявлены во всех районах Орла, а также во Мценске. Это и привело к необоснованному расходованию бюджетных средств.

На данный момент в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Орле принята 61 из 69 включённых в него дворовых территорий.