Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.02.2019 Вторник 14:04
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Федеральный бюджет выделил Орловской области 27,2 миллиона рублей на улучшение плодородия почв

Федеральный бюджет выделил Орловской области 27,2 миллиона рублей на улучшение плодородия почв

Версия для печати

19.02.2019

Средства уже поступили из федеральной казны. Это — результат соглашения, заключённого 1 февраля правительством Орловской области и Министерством сельского хозяйства России. Такую информацию сообщили в пресс-службе губернатора.

Также в ближайшее время может положительно решиться вопрос о выделении федеральных средств на проведение мелиоративных мероприятий (по раскислению почв) в нашем регионе.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/52948

Добавил новость: 

Другие новости раздела

19.02.2019

Из бюджета Орловской области выделили средства на отлов бродячих собак в Орле

19.02.2019

24 февраля в Орле пройдёт турнир по любительской рыбалке

19.02.2019

В Железнодорожном районе Орла могут сменить компанию, вывозящую мусор

19.02.2019

Мэр Орла жёстко раскритиковал руководителей УКХ и «Спецавтобазы»

19.02.2019

В администрации Орловской области наградили талантливую молодёжь

$ USD66.2022(-0.04)20.02
€ EUR74.8151(-0.09)20.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online