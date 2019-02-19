Федеральный бюджет выделил Орловской области 27,2 миллиона рублей на улучшение плодородия почв
19.02.2019
Средства уже поступили из федеральной казны. Это — результат соглашения, заключённого 1 февраля правительством Орловской области и Министерством сельского хозяйства России. Такую информацию сообщили в пресс-службе губернатора.
Также в ближайшее время может положительно решиться вопрос о выделении федеральных средств на проведение мелиоративных мероприятий (по раскислению почв) в нашем регионе.
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