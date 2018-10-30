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Орел30.10.2018 Вторник 11:35
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Федеральное правительство выделило Орловской области землю для решения проблем обманутых дольщиков

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30.10.2018

Федеральное правительство выделило трём регионам пять земельных участков под жилищное строительство для решения проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Помощь получили Орловская и Вологодская области и Красноярский край.

Общая площадь участков — примерно семь с половиной гектаров.

Сейчас в Орловской области насчитывается три «долгостроя» в Орле и ещё один в Ливнах. Решения своих проблем ждут 439 дольщиков.

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