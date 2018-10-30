Федеральное правительство выделило Орловской области землю для решения проблем обманутых дольщиков

Федеральное правительство выделило трём регионам пять земельных участков под жилищное строительство для решения проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщает ТАСС.

Помощь получили Орловская и Вологодская области и Красноярский край.

Общая площадь участков — примерно семь с половиной гектаров.

Сейчас в Орловской области насчитывается три «долгостроя» в Орле и ещё один в Ливнах. Решения своих проблем ждут 439 дольщиков.