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Орел12.10.2018 Пятница 11:34
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  3. Федеральная казна выделит Орловской области 280 миллионов 900 тысяч рублей на поддержку предприятий АПК

Федеральная казна выделит Орловской области 280 миллионов 900 тысяч рублей на поддержку предприятий АПК

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12.10.2018

Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Деньги необходимо направить на частичное возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

Аналогичная помощь выделена и другим регионам России.

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