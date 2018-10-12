Федеральная казна выделит Орловской области 280 миллионов 900 тысяч рублей на поддержку предприятий АПК
12.10.2018
Такое распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Деньги необходимо направить на частичное возмещение затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
Аналогичная помощь выделена и другим регионам России.
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