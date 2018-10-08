Федеральная казна добавит региональным бюджетам ещё 500 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов
08.10.2018
Федеральная казна добавит региональным бюджетам ещё 500 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов.
Об этом пишет газета «Известия».
Эта внушительная сумма дополнит уже запланированные траты в один триллион 600 миллионов рублей на те же цели.
Дополнительные средства пойдут на социальные расходы и окружающую среду.
В общей же сумме основная часть будет потрачена на пенсионные и социальные выплаты и создание рабочих мест. Между тем, как отмечает СМИ, основная часть нацпроектов пока что не утверждена, что затрудняет и планирование трат на их исполнение.
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