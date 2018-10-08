Федеральная казна добавит региональным бюджетам ещё 500 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов.

Об этом пишет газета «Известия».

Эта внушительная сумма дополнит уже запланированные траты в один триллион 600 миллионов рублей на те же цели.

Дополнительные средства пойдут на социальные расходы и окружающую среду.

В общей же сумме основная часть будет потрачена на пенсионные и социальные выплаты и создание рабочих мест. Между тем, как отмечает СМИ, основная часть нацпроектов пока что не утверждена, что затрудняет и планирование трат на их исполнение.