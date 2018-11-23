ФАС России признала закупки по информатизации здравоохранения в Орловской области законными

Антимонопольная служба Российской Федерации провела внеплановые проверки двух аукционов на осуществление модернизации медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения Орловской области на общую сумму 66 миллионов рублей.

Проверки проводились по жалобам компании ООО «Энтер.Ком» из Ивановской области. По мнению заявителя, заказчики необоснованно ограничили конкуренцию в торгах, а сами закупки осуществлялись с нарушением действующего законодательства. Однако проверка ФАС опровергла эту информацию.

Средства в размере 66 миллионов рублей поступили из резервного фонда правительства России в виде целевой субсидии именно на информатизацию регионального здравоохранения.