ФАС России признала закупки по информатизации здравоохранения в Орловской области законными
23.11.2018
Антимонопольная служба Российской Федерации провела внеплановые проверки двух аукционов на осуществление модернизации медицинских информационных систем в учреждениях здравоохранения Орловской области на общую сумму 66 миллионов рублей.
Проверки проводились по жалобам компании ООО «Энтер.Ком» из Ивановской области. По мнению заявителя, заказчики необоснованно ограничили конкуренцию в торгах, а сами закупки осуществлялись с нарушением действующего законодательства. Однако проверка ФАС опровергла эту информацию.
Средства в размере 66 миллионов рублей поступили из резервного фонда правительства России в виде целевой субсидии именно на информатизацию регионального здравоохранения.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50850
Другие новости раздела
23.11.2018
12 декабря в День Конституции РФ в Орловской области пройдёт общероссийский день приёма граждан
$ USD65.6664(+0.06)24.11
€ EUR74.9385(+0.13)24.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?