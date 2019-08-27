Ещё три орловских дороги отремонтируют в рамках нацпроекта
27.08.2019
Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Речь идёт о трассах, расположенных во Мценском и Залегощенском районах: «Мценск — Высокое — Мелынь», «Отрадинское — Башкатово — Апальково» и «Залегощь — Красное — Казарь». Длина каждой из них составляет 200 метров.
Предельный объем средств на выполнение данных государственных контрактов — 5 миллионов 147 тысяч 279 рублей.
Трассы приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Правительство области утвердило все необходимые распоряжения. Организацией работ займётся «Орёлгосзаказчик».
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