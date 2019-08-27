Ещё три орловских дороги отремонтируют в рамках нацпроекта

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Речь идёт о трассах, расположенных во Мценском и Залегощенском районах: «Мценск — Высокое — Мелынь», «Отрадинское — Башкатово — Апальково» и «Залегощь — Красное — Казарь». Длина каждой из них составляет 200 метров.

Предельный объем средств на выполнение данных государственных контрактов — 5 миллионов 147 тысяч 279 рублей.

Трассы приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Правительство области утвердило все необходимые распоряжения. Организацией работ займётся «Орёлгосзаказчик».