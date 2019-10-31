Ещё примерно 500 жителей Орловского района доказали готовность к труду и обороне
31.10.2019
Столько человек сдали нормы ГТО в специальном центре, который открылся в районе в текущем месяце. Его организовали на базе районной спортшколы.
Для сравнения, за весь минувший год нормы ГТО сдали только 149 жителей Орловского района.
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