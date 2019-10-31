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Орел31.10.2019 Четверг 11:49
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  3. Ещё примерно 500 жителей Орловского района доказали готовность к труду и обороне

Ещё примерно 500 жителей Орловского района доказали готовность к труду и обороне

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31.10.2019

Столько человек сдали нормы ГТО в специальном центре, который открылся в районе в текущем месяце. Его организовали на базе районной спортшколы.

Для сравнения, за весь минувший год нормы ГТО сдали только 149 жителей Орловского района.

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