Ещё одного защитника Отечества перезахоронили в Орловской области

Торжественная церемония прошла 22 июня в День памяти и скорби в Новосильском районе в селе Вяжи.

Здесь же весной этого года в ходе «Вахты Памяти» и были найдены останки красноармейца Ильи Степановича Апалько. По номеру медали «За боевые заслуги» поисковики установили его личность. Выяснилось, что Апальков родился в 1922 году в Казахской ССР в Акмолинской области.

На перезахоронении, которое сопровождалось всеми положенными воинскими почестями, присутствовали родственники защитника Отечества.