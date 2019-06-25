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Ещё одного защитника Отечества перезахоронили в Орловской области

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25.06.2019

Торжественная церемония прошла 22 июня в День памяти и скорби в Новосильском районе в селе Вяжи.

Здесь же весной этого года в ходе «Вахты Памяти» и были найдены останки красноармейца Ильи Степановича Апалько. По номеру медали «За боевые заслуги» поисковики установили его личность. Выяснилось, что Апальков родился в 1922 году в Казахской ССР в Акмолинской области.

На перезахоронении, которое сопровождалось всеми положенными воинскими почестями, присутствовали родственники защитника Отечества.

Теги:ОрёлОрловская область

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