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  3. Ещё одного орловчанина убила вредная привычка

Ещё одного орловчанина убила вредная привычка

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23.09.2019

Мужчина погиб на пожаре, причиной которого стала неосторожность при курении. Такова предварительная информация Управления МЧС по Орловской области.

Пожар случился во Мценске сегодня утром. Сгорела хозяйственная постройка, расположенная рядом с жилым частным домом.

Погибшему было 58 лет.

Теги:Орловская областьчрезвычайное происшествиеУправление МЧС

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