Ещё одного орловчанина убила вредная привычка

Мужчина погиб на пожаре, причиной которого стала неосторожность при курении. Такова предварительная информация Управления МЧС по Орловской области.

Пожар случился во Мценске сегодня утром. Сгорела хозяйственная постройка, расположенная рядом с жилым частным домом.

Погибшему было 58 лет.