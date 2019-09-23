Ещё одного орловчанина убила вредная привычка
23.09.2019
Мужчина погиб на пожаре, причиной которого стала неосторожность при курении. Такова предварительная информация Управления МЧС по Орловской области.
Пожар случился во Мценске сегодня утром. Сгорела хозяйственная постройка, расположенная рядом с жилым частным домом.
Погибшему было 58 лет.
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