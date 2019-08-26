Ещё одна орловчанка пострадала от мошенников

Неизвестный мужчина позвонил 36-летней жительнице Мценска под видом «потенциального» покупателя её имущества. Сначала он предложил орловчанке перевести плату за её товар на банковскую карту, а затем, обманув женщину, попросил перечислить уже ему самому 10 тысяч рублей. После этого общение прекратилось.

Как сообщает Управление МВД по Орловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело (по статье «мошенничество»). Полиция расследует преступление и разыскивает подозреваемого.