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Орел18.09.2019 Среда 17:21
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  3. Ещё один земельный участок в Орле отдали застройщику без торгов

Ещё один земельный участок в Орле отдали застройщику без торгов

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18.09.2019

Компания «Холикон-Инвест» получила землю под строительство 9-этажного кирпичного жилого дома. В нём будет 89 квартир. 10% построенного жилья компания, в соответствии с условиями конкурсного отбора, предоставит государству. Об этом сообщается в группе «Новостройки города Орла» «Вконтакте».

Адрес будущего дома — Орёл, улица Раздольная, 76, корпус 5.

Сообщается, что в конкурсе пыталась принять участие ещё одна организация (ООО «Титан»), однако организаторы отвегли её проект, так как он не соответствовал одному из критериев.

Теги:Орловская областьстроительство жилья

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