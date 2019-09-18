Ещё один земельный участок в Орле отдали застройщику без торгов

Компания «Холикон-Инвест» получила землю под строительство 9-этажного кирпичного жилого дома. В нём будет 89 квартир. 10% построенного жилья компания, в соответствии с условиями конкурсного отбора, предоставит государству. Об этом сообщается в группе «Новостройки города Орла» «Вконтакте».

Адрес будущего дома — Орёл, улица Раздольная, 76, корпус 5.

Сообщается, что в конкурсе пыталась принять участие ещё одна организация (ООО «Титан»), однако организаторы отвегли её проект, так как он не соответствовал одному из критериев.