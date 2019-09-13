Ещё один православный храм Орла «попался» во всемирную сеть
13.09.2019
У Успенского (Михаило-Архангельского) собора Орла появился собственный сайт.
Сейчас благодаря этому ресурсу можно ознакомиться с последними новостями из жизни храма, побывать на виртуальной экскурсии по его внутренним помещениям, узнать о святынях, которые хранятся в соборе, а также о церковном хоре и воскресной школе, которые действуют при нём.
Кроме того, на сайте содержится информация о священниках, служащих в храме.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57190
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