Ещё один православный храм Орла «попался» во всемирную сеть

У Успенского (Михаило-Архангельского) собора Орла появился собственный сайт.

Сейчас благодаря этому ресурсу можно ознакомиться с последними новостями из жизни храма, побывать на виртуальной экскурсии по его внутренним помещениям, узнать о святынях, которые хранятся в соборе, а также о церковном хоре и воскресной школе, которые действуют при нём.

Кроме того, на сайте содержится информация о священниках, служащих в храме.