Ещё один орловский застройщик признан банкротом

Такое решение вынес Арбитражный суд Орловской области в отношении ООО «Промжилстрой». Информация опубликована в группе «Новостройки города Орла» «Вконтакте».

Компания является застройщиком дома, расположенного в Орле по улице Бурова, 46. Решение о банкротстве принималось по инициативе городской Инспекции Федеральной налоговой службы.

В отношении ООО «Промжилстрой» открыто конкурсное производство. Назначен конкурсный управляющий (Лев Мирабян, член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных управляющих»).

Следующее судебное заседание по данному вопросу назначено на 24 сентября.