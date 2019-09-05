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Ещё один орловский застройщик признан банкротом

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05.09.2019

Такое решение вынес Арбитражный суд Орловской области в отношении ООО «Промжилстрой». Информация опубликована в группе «Новостройки города Орла» «Вконтакте».

Компания является застройщиком дома, расположенного в Орле по улице Бурова, 46. Решение о банкротстве принималось по инициативе городской Инспекции Федеральной налоговой службы.

В отношении ООО «Промжилстрой» открыто конкурсное производство. Назначен конкурсный управляющий (Лев Мирабян, член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных управляющих»).

Следующее судебное заседание по данному вопросу назначено на 24 сентября.

Теги:Орловская областьстроительные компанииАрбитражный суд

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