Ещё один орловский застройщик признан банкротом
05.09.2019
Такое решение вынес Арбитражный суд Орловской области в отношении ООО «Промжилстрой». Информация опубликована в группе «Новостройки города Орла» «Вконтакте».
Компания является застройщиком дома, расположенного в Орле по улице Бурова, 46. Решение о банкротстве принималось по инициативе городской Инспекции Федеральной налоговой службы.
В отношении ООО «Промжилстрой» открыто конкурсное производство. Назначен конкурсный управляющий (Лев Мирабян, член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных управляющих»).
Следующее судебное заседание по данному вопросу назначено на 24 сентября.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57046
Другие новости раздела
05.09.2019
Орёл временно стал «огнеопасным» городом
$ USD66.0528(-0.45)06.09
€ EUR72.8761(-0.19)06.09
Наш опрос
На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?